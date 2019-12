Neugeborene spenden Schwerkranken Trost

Heiligabend auf der Station: Hebamme Helga Kösters, Schwester Andrea Pölking, Arzt Julian Kreienborg, Krankenhaus-Geschäftsführer Lutz Birkemeyer und Gynäkologie-Chefarzt Dr. Anno Feldmann (von links). Foto: Hermes

Von Oliver Hermes

Cloppenburg. Weihnachten, das Fest der Liebe: Besinnliche Stimmung macht sich breit, viele Menschen feiern im Kreise ihrer Familie und Freunde. Doch nicht alle haben dieses Glück, so gibt es zum Beispiel einige Patienten, die die Feiertage im Krankenhaus verbringen müssen.

„Bei uns herrscht natürlich rund um die Uhr Betrieb“, erklärte Geschäftsführer Lutz Birkemeyer gestern im Gespräch mit der MT. Auch wenn die Belegung natürlich geringer sei, besonders mit Patienten, für die ein OP-Termin mit Weiterversorgung vorgeplant werden kann. „Eine Station haben wir über die Feiertage auch vorübergehend vom Netz genommen“, so Birkemeyer weiter. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 24. Dezember – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

