Heim ermöglicht Kindern Schulbesuch

Im Dezember 2017: Hasan und Yusuf mit ihrer Oma und Stiefmutter, kurz bevor sie aus dem Heim abgeholt wurden. Heute leben sie wieder dort. Foto: © Bertzbach

Von Oliver Hermes

Cloppenburg. Ihr Weg ins Leben startete direkt mit Schwirigkeiten: Die Zwillinge Hasan und Yusuf kamen am 28.September 2010 in Mlimba, einem Dorf nahe Ifakara, in Tansania zur Welt. Da es zu Komplikationen kam und trotz einer Notoperation verstarb die Mutter der beiden bei der Geburt.

Da die Großmutter wusste, dass sie selbst sich nicht um die Neugeborenen kümmern kann, brachte sie die Zwillinge in das Kinderheim Mbingu, in dem sich auch die Cloppenburgerin Lina Bertzbach engagiert. Während der sieben Jahre in dem Heim, bekamen sie regelmäßig Besuch von der Oma. „Der Vater hingegen suchte keinen Kontakt. Als er 2017 wieder heiratete, entschied er, seine Söhne zu sich zu nehmen“, erzählt Bertzbach. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 24. Dezember – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.