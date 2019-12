Den Christbaum schmückt Weil selber

Ministerpräsident Stephan Weil im Interview mit Ida Asmussen (12) und Jakob Zumholz (10)

Drehte den Spieß um: Stephan Weil stellte die Fragen noch einmal, dieses Mal aber seinen beiden Interview-Partnern Jakob und Ida, die ihn zuvor gelöchert hatten. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Cloppenburg. „Hallo, ich bin der Stephan.“ Einen sehr entspannten Ministerpräsidenten lernten die jungen Journalisten Ida Asmussen (12 Jahre alt) und Jakob Zumholz (10) kennen. Die beiden Kinder aus Emstek haben erste Erfahrung mit der Kinderzeitung in den Emsteker Nachrichten gesammelt und sind kurzfristig mit dem Interview beauftragt worden. Wie es auch bei den gestandenen Redakteuren einer Tageszeitung so ist, mussten beide sich spontan einen Fragenkatalog einfallen lassen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 23. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.