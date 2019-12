Eisstockschießen: Finale auf Montag verschoben

Lena Kessen (City- und Eventmanagerin des CM-Marketing) und Hubert Kulgemeyer (CM-Marketing Geschäftsführer) mussten das Finale im Eisstockschießen aufgrund widriger Witterungsbedingungen absagen. Am Montag nehmen 16 Teams ab 19.30 Uhr einen neuen Anlauf. Foto: Heidkamp



Von Andreas Heidkamp



Cloppenburg. Die Vorfreude war groß, die Fans standen dichtgedrängt an den Banden aber schon bevor der erste Eisstock geworfen wurde, hieß es: „Außer Spesen nichts gewesen“. Aufgrund der zu warmen Witterungsbedingungen mussten die 16 Teams, die zum großen Finale beim Eisstockschießen in der Stadtmitte angetreten waren, unverrichteter Dinge wieder auf den Heimweg machen. Per Abstimmung entschieden sich die Teams mit 9:7-Stimmen für den Montag, 23. Dezember, um den neuen Stadtmeister zu ermitteln.

