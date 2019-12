19-Jähriger flüchtet vor der Polizei

Symbolfoto: dpa

Cloppenburg (her). Als ihn eine Polizeistreife am Freitag auf dem Industriezubringer in Cloppenburg kontrollieren wollte, flüchtete ein 19-jähriger Autofahrer aus Holdorf. Der Vorfall ereignete sich gegen 23.10 Uhr.



Nach Angaben der Beamten missachtete der junge Mann dabei mehrfach die Haltesignale der Polizei, zudem fuhr er über mehrere rote Ampeln und überholte trotz Gegenverkehrs. Schließlich konnte der 19-Jährige an der Philipp-Reis-Straße gestoppt werden.



Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass er keinen Führerschein hat. Ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Gefährdung des Straßenverkehrs wurden eingeleitet. Zeugen sollen sich bei der Cloppenburger Polizei unter Tel. 04471/18600 melden.

