Randale im Park: Stadt will härter durchgreifen

Sport- und Spielfächen im Stadion sollen nachts geschlossen werden

Symbolfoto: Hermes

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Die Hoffnung auf einen freundlichen und friedlichen Park der Generationen endet bei Einbruch der Dunkelheit: Vandalismus, Schmutz und Scherben haben den tagsüber so beliebten Treffpunkt und Spielplatz im Stadion schon wenige Monate nach der Eröffnung eingeholt. Bürgermeister Dr. Wolfgang Wiese hat ein härteres Durchgreifen ab dem nächsten Frühjahr angekündigt. „Da sind wir dran“, sagte Wiese auf Nachfrage während der Jahrespressekonferenz. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 21. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.