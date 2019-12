Parken kostet künftig auch am Samstag Geld

Foto: Stadt Cloppenburg/Bockhorst

Cloppenburg (mt). Ab dem 1. Januar wird kostet das Parken auch an Samstagen von 9 bis 18 Uhr Geld. Darauf weist die Stadtverwaltung hin. Die Umstellung der Automaten sowie die Umstellung des Handyparkens erfolgt nach und nach bis zirka Mitte Januar. Die halbe Stunde kostet 50 Cent. Die Anpassung der Parkgebührenordnung hat der Rat der Stadt Cloppenburg zur Optimierung vorhandener Stellplatzkapazitäten beschlossen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 21. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

