Kleine Cloppenbürger und reichlich Zuzug

Süße Last: Für kleine Cloppenbürger braucht die Stadt mehr Krippen und Kitas. Der üppige Ausbau wird 2020 fortgesetzt. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke

Cloppenburg. Cloppenburg wird größer: Dank 389 Geburten und dem Zuzug von 498 Ausländern ist die Kreisstadt in diesem Jahr auf 36711 Einwohner gewachsen. Das macht unterm Strich ein Plus von mehr als 1200 Neubürgern innerhalb von drei Jahren. „Es sind nicht die Flüchtlinge“, unterstreicht Bürgermeister Dr. Wolfgang Wiese.

Stattdessen ist die Geburtenrate auf über zwei Kinder pro Mutter angestiegen. Zudem haben sich vor allem ehemalige Wanderarbeiter aus Rumänien und Polen ntschlossen, in Cloppenburg heimisch zu werden und hier mit ihren Familien zusammenzuleben. Sie bilden die größte Gruppen unter den 5887 Ausländern, die knapp über 16 Prozent der Stadtbevölkerung ausmachen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 20. Dezember – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

