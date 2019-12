SPD will mit Ratssitzungen online gehen

Die Videos sollen wie bei einem Streamingdienst zeitversetzt in eine Mediathek hochgeladen werden

Online verfügbar: In einem Video-Podcast berichtet Jan Oskar Höffmann über Entscheidungen im Rat.Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Ratssitzungen in einer Online-Mediathek, für jeden frei und von überall aus abrufbar: Das möchte die Cloppenburger SPD-Fraktion. Auf einen entsprechenden Antrag hin soll nun ein Arbeitskreis gebildet werden, der die Möglichkeiten ausloten soll. „Es soll dann wie bei Streaminganbietern möglich sein, vorzuspulen und so einzelne Tagesordnungspunkte zu sehen", erklärt Fraktionschef Jan Oskar Höffmann im Gespräch mit der MT.