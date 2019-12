Mama Anna rettet Zwillinge vor dem Tod

Ehrenamtlich engagiert: Lina Bertzbach mit den Zwillingen Diana und Deotila. Foto: © Bertzbach

Von Oliver Hermes

Cloppenburg/Mbingu. Die tragische Geschichte von Diana und Deotila begann schon mit ihrer Geburt. Die heute elfjährigen Zwillinge sind Massai und leben zurzeit im Kinderheim in Mbingu, das in diesem Jahr von der MT-Weihnachtsaktion untersützt wird.

Ihre Mutter wurde bereits im Alter von 13 Jahren schwanger, wie viele Mädchen ihres Stammes wurde sie früh verheiratet. Bei der Geburt war sie alleine im Dorf, es kam zu Komplikationen. Die Mutter starb, ein Säugling lag neben ihr, das andere Kind war noch im Bauch. Die Großmutter holte es auf die Welt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 19. Dezember – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

