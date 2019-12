„Einfach ankommen und Spaß haben“

Hat noch Arbeit vor sich: Alex Budde nimmt im nächsten jahr an der Baltic Sea Rallye teil. Foto: Oliver Hermes

Von Oliver Hermes

Cloppenburg. 7500 Kilometer in 16 Tagen: Der Cloppenburger Alex Budde nimmt im Juni 2020 an der „Baltic Sea Rallye“ teil. Mit einem T4-Bulli geht es durch Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland, Russland, Estland, Lettland, Litauen, Polen und Deutschland.

Geplant hat Budde die Tour mit Sascha Fichte und Stefan Weikard aus Coburg sowie Tobias Konnemann aus Münster. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 19. Dezember – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

