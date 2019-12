Cloppenburger mit Holzlatte verprügelt

Symbolbild: dpa

Cloppenburg (mt). Zwei Cloppenburger sind am Dienstag gegen 12.20 Uhr im Rathausweg im Bereich eines Restaurants in Streit geraten. Doch bei verbalen Attacken blieb es nicht. Nach Angaben der Polizei griff der 31-Jährige den 36-jährigen mit einer Holzlatte an. Das Opfer versuchte daraufhin seinem Angreifer zu entkommen und zog sich zu einem nahe gelegenen Kiosk zurück. Dort wurde er jedoch erneut angegriffen und zu Boden geschlagen. Zeugen griffen ein und verhinderten weitere Schläge. Beide Männer wurden leicht verletzt.

