Kreis-Politiker wünschen sich die Bahn zurück

CDU will Personenzüge auf alten Strecken

Einsteigen bitte: Der Kreistag möchte, dass wieder mehr Personenzüge im Landkreis fahren. Foto: Heinrich Kaiser

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. In Zeiten der Klimadebatte entdecken Politiker die über Jahrzehnte vernachlässigte Bahn neu. Im Kreistag haben CDU und Grüne/UWG jetzt den Ausbau alter und bestehender Strecken für den öffentlichen Personenverkehr gefordert. Der Antrag der Christdemokraten, dem der Kreistag am Dienstagabend zugestimmt hat, sieht vor, mit allen Behörden und der Bahn über eine Wiederbelebung in Etappen zu verhandeln.

