Erste Senioren-WG „ist mein Zuhause“

Else S. (90) und Lisa G. (86) leben wie in einem Haushalt zusammen

Begegnung in der Küche: Die 90-jährige Else S. (ganz links) studiert schon mal das Kochbuch, während die „Macher“ der ersten Senioren-WG die Räume und das Konzept erklären - (von links im Bild) Matthias Hermeling, Katharina Haske und Leiterin Marion Knoll. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Lisa G. (86) könnte schlafen, so lange sie mag, und danach gemütlich im Morgenmantel frühstücken. Kommt aber gar nicht in Frage. „Ich brauch' Bewegung", stellt die dezent geschminkte Cloppenburgerin resolut klar: „Ich kann nicht im Bett liegen und warten, bis jemand kommt." Also deckt die 86-Jährige morgens um 7 den Tisch mit und schnippelt zur Mittagszeit im gemütlichen Speiseraum das Gemüse. In Cloppenburgs erster Senioren-WG wird frisch gekocht, aber nichts vorgesetzt.