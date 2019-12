Pflegekräfte sind oft der Prellbock

Praxistag beim Krankenhaus: Auszubildende absolvieren erstmals Selbstverteidigungskurs

Selbstverteidigung: Die angehenden Gesundheits- und Krankenpfleger lernen den Umgang in Konfliktsituationen.Foto: Oliver Hermes

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Ihr Selbstbewusstsein und die eigene Widerstandskraft haben die Auszubildenden der Schule für Pflegeberufe St. Franziskus gestärkt. Der Praxistag beim Cloppenburger Krankenhaus fand erstmals statt und ist Bestandteil der Gesundheitsförderung. „Die Hemmschwelle zur Gewalt ist auf jeden Fall gesunken“, erklären die Lehrkräfte Andrea Klaus und Lena Heitkamp. Oftmals seien es auch Angehörige, bei denen Unzufriedenheit oder aber auch die Ausweglosigkeit in Frust umschlägt. „Die Pflegekräfte sind dann der erste Prellbock“, so Heitkamp weiter. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 18. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.