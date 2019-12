„Kleiner Stern“ freut sich über 18743 Euro

Fußball für den guten Zweck: Die Kinder von der G- bis zur D-Jugend waren in der Halle aktiv. Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Fußball für den guten Zweck: Beim 20. Benefizturnier der Initiative „Kleiner Stern“ sind gestern 18.743 Euro zusammengekommen. Der Erlös kommt krebs- und herzkranken Kindern zugute. „Vielen Dank an alle Besucher und Helfer, ich bin sehr zufrieden und glücklich“, sagte Organisatorin Maria Thien. Zahlreiche Besucher waren in die Halle an der Leharstraße gekommen, rund um die Uhr gingen Spenden ein. Auf dem Feld kämpften die Kinder von der G- bis zur D-Jugend um Tore und Punkte, obwohl der sportliche Ehrgeiz nicht im Vordergrund stand. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 16. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

