Bildungswerk setzt 2020 drei Schwerpunkte

Jahresprogramm vorgestellt: Karin Klöker-Ferneding, Marion Striethorst, Marianne Lübbers und Leiterin Ilona Heydt (von links).Foto: her

Cloppenburg (kes). Drei Schwerpunkte zeichnen sich im Jahresprogramm 2020 des Bildungswerkes Cloppenburg ab: das 60-jährige Bestehen der Bildungseinrichtung, die Digitalisierung und die Umweltbildung. 5000 Exemplare liegen ab diesem Wochenende an den bekannten Stellen zur kostenlosen Mitnahme bereit.



„Es wird keinen offiziellen Festakt geben, vielmehr sollen unsere Teilnehmenden in den Genuss sogenannter Hochkaräter kommen“, erklärt die pädagogische Leiterin Ilona Heydt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 16. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.