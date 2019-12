Big Band Bösel beschert rauschenden Gala-Abend

Die Musiker der Big-Band Bösel bescherten rauschende Gala-Abende in der Cloppenburger Stadthalle. Vorne die Sängerin Marie Franka Zielinski, die den Abend mit „All I want is Christmas“ eröffnete. Foto: Heidkamp

Cloppenburg (ah). Es waren wieder rauschende Gala-Abende, die die Big-Band Bösel bei ihrem selbsternannten Heimspiel in der Cloppenburger Stadthalle feiern konnte. Und das ganze drei Mal, vor jeweils ausverkauftem Haus mit über 2200 Freunden und Fans. Das letzte der drei Konzerte findet am Sonntagabend statt.



Die Band bewies nicht nur ihre ungemeine Vielseitigkeit, sondern stellte wieder einmal eindrucksvoll unter Beweis, dass sie immer noch für jede Menge Überraschungen gut und meilenweit davon entfernt ist, leidenschaftslose Routine abzuspulen.