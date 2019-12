Bösterling sorgt sich um Bestand zweier Eichen

Das Grundstück an der Emsteker Straße. Foto: Bösterling

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Für den Erhalt von zwei großen Eichen auf einem Grundstück an der Emsteker Straße setzt sich Antonius Bösterling zurzeit ein. „Die Bäume sind 150 Jahre alt“, erklärte der Landschaftsarchitekt aus Cloppenburg im Gespräch mit der MT. Nach seinen Angaben sind auf dem Grundstück bereits eine Baumreihe sowie eine weitere Baumgruppe im Bebauungsplan geschützt. „Die beiden Eichen sollten ebenfalls mit in diesen Bestandsschutz aufgenommen werden“, so Bösterling. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 14. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.