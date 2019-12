Hagenstraße wieder frei

Foto: Hermes

Cloppenburg (her). Freie Fahrt auf der Hagenstraße: Die Sperrung ist seit Freitag aufgehoben. Nachdem der Beton ausgehärtet ist, wurde der Abschnitt zwischen der Osterstraße und dem Kreisverkehr freigegeben. Neu ist eine barrierefreie Überquerungshilfe auf der Höhe des Einganges zum Museumsdorf. Anfang 2018 waren in der Hagenstraße Sanierungen am Schmutzwasserkanal durchgeführt worden. Aufgrund der Untergrundverhältnisse musste die Straße sich setzen. Der Wiederaufbau wurde nun in einem zweiten Schritt durchgeführt.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

13.12.2019 | Aus kleinen Anfängen entsteht Großes