Aus kleinen Anfängen entsteht Großes

Strahlende Gesichter: Maria Thien freut sich über jede Spende und Unterstützung. Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Einen runden Geburtstag feiert der „Kleine Stern“ in diesem Jahr. Die Cloppenburger Initiative hilft krebs- und herzkranken Kindern. Am Sonntag findet wieder das jährliche Benefiz-Fußballturnier in der Halle an der Leharstraße statt, Beginn ist um 10 Uhr.



Die Premiere organisierten Günter Malcherek und Maria Thien 1999. Kurz zuvor war ein Mädchen nach zweijährigem Kampf gegen einen Gehirntumor im Alter von vier Jahren verstorben. „Wir wollten einfach etwas machen und kranken Kindern helfen", erinnert sich Thien 20 Jahre später.