Noch nicht aufgeklärt: Die Großbrände in der Stadt Cloppenburg gehen offenbar nicht auf das Konto der beiden Verdächtigen. Archivfoto: Feuerwehr Cloppenburg/Lichtfuß

Von Matthias Bänsch



Cloppenburg. Die diesjährige Serie von Brandstiftungen in der Stadt Cloppenburg ist auch nach den beiden Festnahmen nicht komplett aufgeklärt. Der 22-Jährige aus Essen und der 37-Jährige aus Cloppenburg, die, wie bereits berichtet, in Untersuchungshaft sitzen, sind offenbar nicht für diese Brandstiftungen verantwortlich.



Wie Polizeisprecher Hendrik Ebmeyer am Donnerstag der Redaktion bestätigte, passen die Brände beim Restaurant Hofrogge im Juli sowie in Scheunen an der Emsteker Straße und am Lankumer Ring im Mai nicht zum Tatmuster der beiden verdächtigen Männer. Das bedeutet wiederum, dass sich noch mindestens ein Brandstifter auf freiem Fuß befindet und die Ermittler der Polizei nicht am Ende ihrer Arbeit sind.