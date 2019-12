Brand-Serie: Polizei nimmt zwei Verdächtige fest

Archivfoto: Freiwillige Feuerwehr Cloppenburg

Von Matthias Bänsch



Die Polizei hat offenbar zwei Verdächtige in der Serie von Brandstiftungen festgenommen. Wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft Oldenburg am Mittwoch bestätigten, hat es bereits am Dienstagmorgen eine Festnahme gegeben. Demnach erfolgte der Zugriff durch ein mobiles Einsatzkommando der Polizei in Cappelns Ortsmitte. Dazu hat es eine weitere Festnahme gegeben. Bei den Männern handelt es sich um einen 22-Jährigen aus Essen und einen 37-Jährigen aus Cloppenburg. Die beiden Männer sitzen in U-Haft.



Die Festnahme ist das Ergebnis monatelanger Ermittlungsarbeit. In diesem Jahr hat es mehrere Brandstiftungen im Cloppenburger Stadtgebiet gegeben. Dabei ist – wie bereits berichtet – ein Gesamtschaden von einer halben Million Euro entstanden. Die Polizei reagierte mit einem verstärkten Streifendienst in der Innenstadt und einer siebenköpfigen Ermittlungsgruppe. Noch im September betonte die Polizei bei einem Pressegespräch, dass man bei der Vielzahl an Bränden und unterschiedlichen Modi Operandi nicht von einem Einzeltäter ausgehen dürfe.



Die jetzt festgenommenen Verdächtigen sollen in Verbindung zu den angezündeten Dienstwagen des Landkreises Cloppenburg stehen. Wie berichtet, wurden sowohl im Februar als auch im Juli mehrere Fahrzeuge, die auf dem Parkplatz der Kreisverwaltung abgestellt waren, zerstört oder beschädigt. Der Landkreis wertete die Taten als „Anschlag auf den öffentlichen Dienst“. Diese Annahme scheint sich jetzt zu bestätigen. Denn die beiden Männer sollen gezielt Straftaten gegenüber mehreren Behörden und deren Mitarbeiter verübt haben. Die Polizei zeigte sich vor allem bestürzt darüber, dass auch der Privatwagen einer Polizeibeamtin vor ihrem Wohnhaus in Brand gesetzt wurde. Die beiden Männer sollen für weitere Sachbeschädigungen und Diebstähle verantwortlich sein, die sich gezielt gegen Behörden und die Polizei gerichtet haben.



Der Zugriff am Dienstag sei erfolgt, weil sich die Hinweise verdichtet hatten, dass die beiden Verdächtigen schwere Straftaten gegen Behörden, Polizeigebäude und gezielt Polizisten „geplant und konkret vorbereitet“ hatten. Bei Hausdurchsuchungen wurden entsprechende Beweise gefunden. Diese Straftaten konnten durch die Festnahmen vereitelt werden. Unter anderem wurden Pyrotechnik und eine Schreckschusspistole beschlagnahmt.



Bislang konnten nicht alle Brandstiftungen in Cloppenburg in Verbindung zu den beiden Verdächtigen gebracht werden. Gegenstand der Ermittlungen dürften besonders die Brände beim Restaurant Hofrogge (30. Juli) sowie Scheunen an der Emsteker Straße (15. Mai) und am Lankumer Ring (18. Mai) sein. Zumindest einer der Verdächtigen hat laut Polizei seine Beteiligung an einigen der ihm vorgeworfenen Straftaten zugegeben. Noch am Dienstag wurde gegen den 22- und den 37-Jährigen Haftbefehl erlassen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

