Diebe bedienen sich in ihrer eigenen Firma

Selbst Verdacht geschöpft: Der Cloppenburger Fahrradhersteller meldete die Vorfälle der Polizei. Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Diebstahlserie in großem Stil: Sechs Mitarbeiter von Derby Cycle sowie eine siebte Person einer Fremdfirma sollen den Fahrradhersteller immer wieder bestohlen zu haben. Wie Polizeisprecher Hendrik Ebmeyer auf Nachfrage der MT bestätigte, hatte das Cloppenburger Unternehmen den Beamten den Verdacht am 8. November mitgeteilt.



„Die Vorwürfe und Ermittlungen wurden noch an diesem Tag so konkret, dass es Durchsuchungen gab", so Ebmeyer weiter. Weitere Kontrollen fanden drei Tage später in weiteren Wohnungen statt.

