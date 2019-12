Radrouten: Verwaltung prüft Optimierung

Fahrradstraße: Die Verwaltung soll prüfen, wie der Radverkehr in der Stadt weiter optimiert werden kann. Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Weitere Umgestaltungen und Optimierungen für den Fahrradverkehr soll die Stadtverwaltung prüfen. Einen entsprechenden Antrag der Gruppe CDU/FDP/Zentrum hat der Rat einstimmig beschlossen, hierfür wurden 35000 Euro im Haushalt 2020 bereitgestellt. Mittelfristig sei zu untersuchen, ob die Eschstraße und in der Verlängerung die Sevelter Straße bis zum Pingel-Anton zu einer Fahrradstraße umfunktioniert werden könne. Dabei soll es langfristig nicht bleiben. Es werden noch deutlich mehr Straße als mögliche Fahrradstraßen aufgelistet. Welche das sind, das lesen Sie in der Ausgabe am 11. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

