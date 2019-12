Klimaschutz zieht Gräben zwischen den Parteien

Foto: Hermes

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Selten haben die Parteien und Gruppen im Rat so unterschiedliche Schwerpunkte in den Haushaltsberatungen gesetzt. Die Grünen warfen dem Rat und der Verwaltung am Montagabend massives Versagen und hinhaltendes Zaudern im Klimaschutz vor. Die SPD schlug in dieselbe Kerbe und forderte ein soziales und ökologisches Zukunftskonzept für die Stadt.



CDU und Unabhängige setzten dagegen auf bewährte Sozialpolitik, wobei die Christdemokraten den Umwelt- oder Klimaschutz nicht einmal erwähnten. Und die Sozialliberalen machten sich über den angeblichen Aktionismus der SPD in Klimafragen lustig. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 11. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.