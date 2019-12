Cloppenburg investiert wie im Höhenflug

Foto: Hermes

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Höhenflug im Haushalt: Angetrieben von sprudelnden Steuereinnahmen und niedrigen Zinsen hat der Cloppenburger Stadtrat am Montagabend Rekordinvestitionen von 39,66 Millionen Euro im Etat 2020 beschlossen. Nur die Grünen verweigerten ihre Zustimmung, weil ihnen der Klimaschutz zu kurz kommt. Der Bürgermeister warnt schon vor einem „Höhenrausch": Würden alle Beschlüsse tatsächlich umgesetzt, stiege der Schuldenstand von derzeit 10 auf 46 Millionen Euro in vier Jahren.