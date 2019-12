Rat stimmt für Gastronomie am Surfsee

Hier soll das Ausflugslokal entstehen: Der sogenannte Surfsee an der Höltinghauser Straße.Foto: Oliver Hermes

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Einstimmig als Satzung beschlossen haben die Ratsmitglieder der Stadt Cloppenburg am Montag den Bebauungsplan „Höltinghauser See“. Die Lokalpolitiker gingen damit einen Schritt weiter auf dem Weg zu einer neuen Gastronomie am Surfsee. Wie berichtet, möchte Hanns-Georg Heyng aus Vechta dort ein Ausflugslokal errichten. Mehrere Anwohner waren zur Ratssitzung gekommen, sie trugen dort ihre Bedenken vor. Ein Diskussionspunkt dabei war der Lärmschutz. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 10. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

09.12.2019 | Oma stellt sich Tafel wie ein Kaufhaus vor