Weihnachtliches Flair im Museumsdorf

In der Scheune konnten die Besucher bei Kaffee und Kuchen nebenbei alte landwirtschaftliche Technik bestaunen. Im Vordergrund die alte Dampfseilpflug-Lokomotive „Heumar“ aus dem Jahre 1929. Foto: ah

Cloppenburg (ah). Wenn Weihnachtsmusik, feines Kunsthandwerk und der Duft von gebrannten Mandeln, Schmalzgebäck und Glühwein die weihnachtliche Stimmung unterstreichen, dann genießen die Besucher im Cloppenburger Museumsdorf einen Nikolausmarkt mit einem ganz besonderen Flair. Hunderttausende von LED-Leuchtmittel, die nicht nur an den Buden, sondern auch in den Gebäuden angebracht und auf dem Gelände verteilt waren, sorgten dabei für eine anheimelnde Stimmung. Die Besucher genossen die Atmosphäre beim Bummel von Hof zu Hof, in denen 125 Aussteller ihre Stände aufgebaut hatten. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 9. Dezember – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon heute und exklusiv in der MT-App.

