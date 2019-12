Nikolaus trotzt dem Gegenwind und Regen

Zusammen mit dem Heiligen Nikolaus begrüßte Maria Thien (links) die kleinen Kinder mit ihren Eltern aus Anlass des Nikolausumzuges im Cloppenburger Museumsdorf. Foto: ah

Cloppenburg (ah). Starker Wind und heftige Regengüsse: Die Teilnehmer des Nikolausumzuges wurden am Freitagabend auf eine harte Probe gestellt. Trotz der widrigen Witterungsbedingungen trafen sich rund 300 Kinder zusammen mit ihren Eltern vor dem Eingang des Amtsgerichtes im Cloppenburger Stadtpark, wo sie vom Heiligen Nikolaus begrüßt wurden.