Oma stellt sich Tafel wie ein Kaufhaus vor

Frisch gefüllter Korb: Für eine Schutzgebühr von 1,50 Euro erhält jeder Kunde Waren im Wert von durchschnittlich 20 Euro, hat die Tafel ausgerechnet. Über 260000 Körbe haben die Helferinnen seit der Gründung schon gefüllt. Foto. Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Für Heidi B. aus Cloppenburg stand immer fest: „Wenn Oma nicht mehr so kann, kommt sie nicht ins Heim.“ Die Enkelin hat Wort gehalten. Ihre Großmutter ist mit 95 Jahren zwar „fit im Kopf“, kann sich aber kaum noch ohne fremde Hilfe bewegen. Seit 2015 pflegt die 58-jährige Enkeltochter die betagte Dame rund um die Uhr, wann immer Hilfe nötig ist. Nur donnerstags sucht die Betreuerin für ein, zwei Stunden eine Vertretung. Denn da steht Heidi B. bei der Tafel an: Alles für Oma.



„Sie hat halt eine ganz kleine Rente", erzählt die Enkeltochter fast entschuldigend. „Der Pastor hat uns darauf gebracht. Als ich das erste Mal hinging, dachte ich: Oh Gott, du musst jetzt zur Tafel!" Beim zweiten Besuch war die Scheu verflogen. Oma macht sich allerdings ein falsches Bild von der Tafel, was an ihrem Enkelkind liegt. Denn: Wenn sich die betagte Dame zum Beispiel ihre Lieblingsmarmelade wünscht, die aber gerade nicht vorrätig ist, greift Heidi B. gern auch ins eigene Portemonaie und bringt das Gewünschte doch noch mit. „Seitdem denkt sie, dass in der Tafel wie im Kaufhaus zugeht.