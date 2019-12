„Demokratie erfährt globalen Rückgang“

Sieht die Zukunft der Demokratie in Gefahr: Der Vechtaer Universitätsprofessor Peter Nitschke spricht über die Gründe des globalen Rückgangs in der Katholischen Akademie in Stapelfeld. Foto: Max Meyer

Von Max Meyer



Stapelfeld. Wie es um die Zukunft der Demokratie bestellt ist, diskutierten Experten auf der zweitägigen Fachtagung in der Katholischen Akademie in Stapelfeld in Kooperation mit der Universität Vechta und der Deutschen Gesellschaft zur Erforschung politischen Denkens. Dem in den 1990er Jahren gefeierten, globalen Siegeszug der Demokratie wird knapp 30 Jahre später ein eher schlechtes Zeugnis ausgestellt. Peter Nitschke, Professor für Politikwissenschaft an der Universität Vechta, sagt: „Die Demokratie befindet sich global in einer Krise."