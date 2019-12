Surfsee: Anlieger fordern belastbare Aussagen

Gegenstand der Diskussion: Der Surfsee an der Höltinghauser Straße. Hier könnte eine Gastronomie entstehen.Foto: © Stadt Cloppenburg

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Weiteren Diskussionsbedarf gibt es über die Ansiedlung einer Gastronomie am Surfsee in Cloppenburg. Wie berichtet, möchte Hanns-Georg Heyng ein Lokal beim Gewässer an der Höltinghauser Straße bauen.



„Es geht nicht darum, das ,Ausflugslokal´grundsätzlich zu verhindern. Wichtig ist, auf welche Ausgestaltung und Betriebsweise wir uns einstellen müssen“, teilt eine Anliegerin jetzt in einem Schreiben an die MT mit. Unter anderem sei eine Unterschriftenliste von Anwohnern dazu eingereicht worden sein. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 7. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

