Projekt zeigt Wege in die Zukunft des Landes

Eröffneten die Ausstellung: Hauptgeschäftsführer des Städtetags Niedersachsen Dr. Jan Arning, Dr. Schulte to Bühne, Franz-Josef Sickelmann und Robert Rausch (Freundeskreis Museumsdorf) Foto: max

Cloppenburg (max). Wie Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zusammenhängen, zeigt die regionale Ausstellung des Projektnetzwerks Ländliche Räume in der Dr.-Helmut-Ottenjann-Halle im Museumsdorf Cloppenburg. Unter dem Titel „Gemeinwesen und Daseinsvorsorge im ländlichen Raum“ präsentieren die 13 Projektträger aus dem Raum Weser-Ems ihre Lösungen für die aktuellen Herausforderungen in den ländlichen Regionen. Dabei werden die Bereiche Wohnen, Nahversorgung, Gesundheit, Strukturwandel, Dorfentwicklung, Mobilität sowie Bildung thematisiert. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 7. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.