Klage gegen den BVC eingereicht

Cloppenburg (her). Die Ereignisse rund um den BV Cloppenburg reißen nicht ab: ein Cloppenburger hat nun Klage gegen den Verein eingereicht und fordert die Rückzahlung eines Privat-Darlehens über 42.000 Euro. Dies teilte Rechtsanwalt Jan Oskar Höffmann am Freitagmorgen offiziell mit. Mehrere Gesprächsversuche seien zuvor unbeantwortet geblieben. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 7. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

