Land stockt Hospital-Sanierung üppig auf

Von Hubert Kreke



Cloppenburg/Hannover. Das Cloppenburger St.-Josefs-Hospital kann seine Modernisierung mit einer kräftigen Finanzspritze fortsetzen. Der Krankenhausplanungsausschuss unter dem Vorsitz von Niedersachsens Gesundheitsministerin Dr. Carola Reimann hat am Dienstag die Mittel für den nächsten Bauabschnitt von zwei auf 13,5 Millionen Euro erhöht.



Geschäftsführer Lutz Birkemeyer reagierte nach eigenem Bekunden „überglücklich“. Damit sei der „nächste große Schritt“ auf dem Weg zur Gesamtsanierung erreicht, sagte er auf Nachfrage. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 6. Dezember – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon heute und exklusiv in der MT-App.

