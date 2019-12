Markthändler wollen nicht umziehen

Der Cloppenburger Wochenmarkt. Foto: Max Meyer

Von Max Meyer



Cloppenburg. Weihnachts- und Wochenmarkt in Cloppenburg: Das hat 15 Jahre lang einwandfrei funktioniert – bis heute. Denn: Urplötzlich scheinen die Verkaufsbuden den Weg für Rettungsfahrzeuge oder Geldtransporter in der Mühlenstraße zu versperren. Deshalb wird jetzt darüber nachgedacht, den Wochenmarkt in den verkehrsberuhigten Bereich der Mühlenstraße zu legen. Doch davon sind die Markthändler nicht sonderlich begeistert.



„Den Respekt, den ich meinen Mitmenschen entgegenbringe, wünsche ich mir auch zurück", sagt Thomas von Donop. Der Bäcker fühlt sich schlecht behandelt.