Nur noch Schwerkranke erhielten Hilfe

Schweigende Zeugen: Die Bauern, die den Eberborg-Brunnen in Cloppenburg zieren, gehören zu einer ernsten Geschichte. In der Wirtschaftskrise konnten die Höfe ihre Steuern nicht mehr zahlen. In der Not sollten sogar Kranke nicht mehr behandelt werden. Foto: Kreke

Von Ingrid Kruse und Hubert Kreke



Cloppenburg. Deutschland 1931: In den Städten stritten sich Bettler um die besten Plätze, Firmen meldeten reihenweise Bankrott an. Armut und Kriminalität stiegen sprunghaft an. Die Weltwirtschaftskrise, die den USA begonnen, traf das Deutsche Reich mit voller Wucht. In der Not brach die ohnehin schwache soziale Absicherung vollends ab. Wie brutal die Verantwortung für den um sich greifenden Zusammenbruch an hilflose Familien und sogar an Kranke weitergereicht wurde, zeigt ein Fundstück aus der MT.



„Unter dem Zwang der Verhältnisse“ ordneten die Kassenvorstände an, dass künftig nur noch Schwerkranke im Krankenhaus gepflegt werden sollten. „Lehrlingen aller Art“ wurde die Pflege ganz gestrichen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 5. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

