Bockiger 15-Jähriger wandert in Dauerarrest

Symbolfoto: Bänsch

Cloppenburg (ma). Renitente und straffällig gewordene Jugendliche: Am Ende wartet immer das Jugendgericht – mit zum Teil drakonischen Maßnahmen. Das musste auch ein 15-Jähriger aus Cloppenburg erfahren. Das Jugendgericht des Cloppenburger Amtsgericht schickte ihn am Mittwoch für eine Woche in den Dauerarrest. Das ist eine erzieherische Maßnahme: Ein Jugendgericht hat einen Erziehungsauftrag und tritt immer dann auf den Plan, wenn nichts anderes mehr hilft. Der 15-Jährige soll seine Familie tyrannisiert, die Schule geschwänzt, gestohlen und Drogen besessen haben. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 5. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

