Mutter kämpft allein für ihre drei Kinder

Zutritt nur mit Kundenkarte: Elmar Dubber (vorn) und seine Kollegen prüfen jede Berechtigung, ehe es Waren bei der Cloppenburger Tafel gibt. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Die Gewaltausbrüche hielt Kathrin B. jahrelang aus, wenn ihr Mann betrunken nach Hause kam: „Am nächsten Morgen wusste er von nichts.“ Als er jedoch nachts mit einem Messer vor ihr stand, floh die 47-Jährige Hals über Kopf mit ihren drei Kindern aus dem Haus und kehrte nicht mehr zurück. Seit 16 Jahren schlägt sich die Mutter allein durch. „Wenn ich Alkohol nur rieche, geh‘ ich auf Abstand“, sagt die Cloppenburgerin.



Eine der wenigen Konstanten im Chaos ist die Tafel, die sie zweimal pro Woche besucht. Der versprochene Warenwert von 20 Euro pro Korb sei „viel zu gering geschätzt“, sagt die Mutter, die jeden Tag kocht: „Das ist viel mehr wert.“ So bleibt ein bisschen Geld über, das sie in die Therapien für ihren behinderten Sohn steckt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 5. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.



Spendenkonto

Kontoinhaber: Münsterländische Tageszeitung

IBAN: DE17 2805 0100 0002 0220 02

Stichwort: Tafel

Stichwort: Tansania