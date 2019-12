Prügelnde Mutter beruft sich auf die Bibel

Symbolfoto: Vorwerk

Cloppenburg (ma). Wegen Kindesmisshandlung hat das Jugendgericht des Cloppenburger Amtsgerichtes gestern eine 26-jährige Mutter aus Cloppenburg zu vier Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Das Jugendgericht war für den Fall zuständig, weil die Opfer Kinder sind. Die Angeklagte soll einer Gruppierung angehören, die das Bibelwort wörtlich nimmt und auch umsetzt. Nach Überzeugung des Gerichtes hatte die Angeklagte ihre beiden sieben und zehn Jahre alten Söhne mit einer Rute geschlagen. Die Kinder leben heute in einer Pflegefamilie.