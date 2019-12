Verhütungen sind präsent, Krankheiten nicht

Mitmachparcours: Die Schüler absolvierten die verschiedenen Stationen zum Thema Sexualität. Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Mit dem Thema Sexualität haben sich am Montag Schüler der BBS Technik beschäftigt. In einem Mitmachparcours vom Gesundheitsamt des Landkreises sowie der Aids-Hilfe Oldenburg durchliefen die Jugendlichen und jungen Erwachsenen fünf Stationen.



Unter anderem lernten sie dabei verschiedene Verhütungsmittel kennen, zudem lag ein Fokus auf dem Schutz vor Geschlechtskrankheiten. „Die Schwangerschaftsverhütung ist bei vielen schon präsent. Allerdings tritt Syphilis wieder vermehrt auf. Übertragbare Krankheiten werden oftmals ausgeblendet“, erklärte Annika Chmiel vom Gesundheitsamt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 3. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

02.12.2019 | Sexuelle Nötigung: 22-Jähriger verurteilt