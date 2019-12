Sexuelle Nötigung: 22-Jähriger verurteilt

Symbolfoto: Bänsch

Cloppenburg (ma). Wegen sexueller Nötigung hat das Cloppenburger Amtsgericht einen 22-Jährigen aus Cloppenburg zu einem Jahr Haft auf Bewährung verurteilt. Das Gericht war davon überzeugt, dass der Angeklagte eine junge Frau aus Cloppenburg zu mehreren sexuellen Handlungen gezwungen hat. Der Angeklagte hatte die Frau im Internet kennen gelernt. Nach mehreren Chats wurde ein Treffen verabredet. Noch im Auto sei es dann zum Übergriff gekommen. Sie das habe Gefühl gehabt, gewürgt zu werden, erklärte die junge Frau vor Gericht. Den ausführlichen Gerichtsbericht lesen Sie in der Ausgabe am 3. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

