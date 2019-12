Böller machen Christkind den Weg frei

Artillerie im Bürgerschützenverein Cloppenburg lässt Tradition aus dem 15. Jahrhundert aufleben

Setzen uralte Tradition fort: Mitglieder der Cloppenburger Bürgerartillerie. Foto: Martin Kessens

Von Martin Kessens



Cloppenburg. Schon von weitem waren die dumpfen Böllerschüsse zu hören, und in der Nähe waren Ohrenstöpsel unverzichtbar: Zum vierten Adventsböllern hatte die Bürgerartillerie im Bürgerschützenverein Cloppenburg am Samstag eingeladen. Der Einladung folgten zirka 100 Teilnehmer aus sieben Vereinen. Sie hatten 34 Böllergeräte und Kanonen mitgebracht.