Kalkhoff-Stiftung zeichnet Museumsdorf aus

Übergabe: Dr. Eike Lossin (2. von rechts) vom Museumsdorf nahm den Scheck über 7500 Euro von der Heinrich Kalkhoff Stiftung entgegen, der vom Vorstandsvorsitzenden Ludger Kalkhoff (links), Vorstandsmitglied Heinz Josef Schröder (2. von links) und Beiratsvorsitzender Dr. Wolfgang Wiese (rechts) überreicht wurde.Foto: Heidkamp

Cloppenburg (ah). Der Heinrich-Kalkhoff-Preis 2019 geht an das Museumsdorf Cloppenburg. Die Stiftung würdigte damit das Engagement des Museumsdorfes für die Bewahrung des Erbes der Unternehmensgründers Heinrich Kalkhoff. In den letzten Jahren wurden mehrere Sonderausstellung organisiert. Aktuell zu sehen ist die Ausstellung „Hier ist das Rad zuhause – 100 Jahre Heinrich Kalkhoff“, die im Jubiläumsjahr mit dem „Star“ der Ausstellung, der Sonderedition des Fahrrads „Heinrich“, eine große Aufmerksamkeit genießt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 2. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

01.12.2019 | Bau-Gewerkschaft fordert mehr Kontrollen