Bau-Gewerkschaft fordert mehr Kontrollen

Bezirksvorsitzende: 180 Besuche bei Unternehmen decken 2,3 Millionen Euro Schaden duch Schwarzarbeit auf

Überraschung: Besuche des Zolls auf der Baustelle enden oft mit Ermittlungsverfahren und Bußgeldern. Mit Blick auf das Ausmaß von Schwarzarbeit und Lohn-Prellerei fordert die IG BAU noch mehr Kontrollen in der Branche.Foto: IG BAU

Cloppenburg (mt). Obwohl die Zöllner einen Schwerpunkt auf die Branche legten, gerate nur ein kleiner Teil der 301 Baufirmen im Landkreis Cloppenburg ins Visier der Beamten, kritisiert Gabriele Knue. Die Bezirksvorsitzende der IG BAU Nordwest-Niedersachsen verweist auf eine aktuelle Statistik der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS). Im gesamten Bereich des Hauptzollamts Osnabrück wurden demnach zwischen Januar und Juni 180 Bauunternehmen kontrolliert. Dabei deckten die Beamten einen Schaden von rund 2,3 Millionen Euro wegen nicht gezahlter Steuern und Sozialabgaben auf. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 2. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

