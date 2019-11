„Wir brauchen Lösungen, nicht Konfrontation“

Ein Licht für den Klimaschutz: Mit Laternen, Fahnen und Schildern zogen am späten Nachmittag Eltern und Kinder vom Stadtpark aus durch die Cloppenburger Innenstadt. Auf dem Bernayplatz endete die Aktion bei Glühwein und Gesprächen. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Rund 100 Menschen sind am Freitag am internationalen Protesttag für mehr Klimaschutz durch Cloppenburg gezogen. „Auch wenn wir heute wenige sind, stehen wir weltweit füreinander“, meinte Mitinitiatorin Susanne Beck. Prof. Dr. Nick Lin-Hi warnte zum Auftakt des Lichtermarschs vor einer Tendenz zur gesellschaftlichen Spaltung über die Frage der Kohlendioxid-Senkung.



„Wir brauchen nicht mehr Konfrontation, wir brauchen mehr gemeinsame Lösungen und Kooperation“, forderte der Professor für Wirtschaftswissenschaft und Ethik der Universität Vechta während seiner Rede im Stadtpark. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 30. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.