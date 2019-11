Im Ziel einig und doch zerstritten

Symbolfoto: dpa

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Die Wut ist offenbar noch längst nicht verraucht. Trotz der gerade beschlossenen Beitragsfreiheit zur Pflegekammer haben Pflegekräfte und Gewerkschafter am Donnerstagabend in einer Podiumsdiskussion der Cloppenburger SPD die umstrittene Vertretung ihres Berufsstandes erneut mit Vorwürfen überzogen. Wer den wachsenden Mangel in der Pflege wirksam bekämpfen kann, blieb offen.



Die Kammer taugt dazu nicht, glaubt Christa Greve. Mit der nach wie vor gültigen Zwangsmitgliedschaft habe die Politik ein „absurdes Konstrukt“ und einen „Wasserkopf“ geschaffen, statt die Probleme wie schlechte Bezahlung, Arbeitsüberlastung und Nachwuchsmangel selbst zu lösen, rügte die Altenpflegerin und Verdi-Sekretärin auf dem Podium im Hotel Taphorn vor knapp 50 Zuhörern. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 30. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.