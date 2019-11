Ebeneezer Scrooge grantelt auf Plattdeutsch

Christoph Tiemann (Mitte), Alexander Rolfes (2.v.r.) und ihre Sprecherkollegen vom „Theater ex libris” lesen am 12. Dezember in der Katholischen Akademie Stapelfeld Dickens‘ „Weihnachtsgeschichte”. Am Vorabend gibt es eine zweite Version „up Platt”. Foto: Hanno Endres.

Stapelfeld (mt). Die Kälte des kaltschnäuzigen Geizhalses Ebeneezer Scrooge fährt dem Publikum genauso in die Glieder wie der Grusel der scheppernden Ketten, mit denen ihn nächtens die Geister heimsuchen – und ihn auf einer rasanten Traumreise in einen warmherzigen Wohltäter verwandeln.



Wenn Christoph Tiemann, Alexander Rolfes und die anderen Sprecher des Theaters „Ex Libris” Charles Dickens‘ Evergreen lesen, dann erwacht die weltberühmte „Weihnachtsgeschichte” im Kopfkino der Zuhörer zum Leben. Im letzten Jahr begeisterte das Ensemble das ausverkaufte Forum in der Katholischen Akademie Stapelfeld – und die lädt jetzt auf vielfachen Wunsch zu einer Neuauflage ein: Am Donnerstag, 12. Dezember, beginnt die spannende Live-Lesung um 19 Uhr. Vier Leser, die insgesamt 33 Rollen Stimme und Persönlichkeit geben – das allein ist schon eine echte Herausforderung. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 29. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

28.11.2019 | Brems- mit Gaspedal verwechselt