Brems- mit Gaspedal verwechselt

Symbolfoto: dpa

Cloppenburg (mab). Vier beschädigte Autos, ein kaputter Zaun und eine lädierte Hauswand: Bei einem Unfall auf einem Firmenparkplatz in Cloppenburg ist ein hoher Sachschaden entstanden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, passierte der Unfall am Mittwochmittag. Eine 87-Jährige stieg nach dem Einkauf in einem Blumengeschäft in ihr Auto und wollte ausparken. Offenbar verwechselte die Frau dabei das Brems- mit dem Gaspedal und das Auto geriet außer Kontrolle.



Der Wagen kollidierte mit drei Fahrzeugen auf dem Parkplatz, durchbrach einen Zaun und krachte in die Mauer eines benachbarten Schuhgeschäftes. Durch den Unfall wurde die 87-Jährige leicht verletzt. Alarmierte Rettungskräfte kümmerten sich um die Frau. Der Gesamtschaden des Unfalls beläuft sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf 27.500 Euro.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

28.11.2019 | Fälschung fällt bei Reparatur auf